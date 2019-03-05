Ставрополь: Причиной отравления школьников могли стать парфюмерия или бытовой аэрозоль
21:30 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной отравления десяти учеников школы в селе Тищенское Ставропольского края могли стать парфюмерная жидкость либо бытовой аэрозоль. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.
"Предположительно, причиной запаха мог быть бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость. Сразу после инцидента занятия в школе были прекращены, а здание обследовано специалистами экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в пресс-релизе.
Во вторник во время первого урока в школе № 8 села Тищенское в одном из кабинетов появился резкий запах неизвестного вещества. Десять учеников девятого, восьмого, четвертого и третьего классов почувствовали недомогание и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту, лихорадочное состояние.
Школьники останутся под наблюдением медиков до утра 6 марта. В правительстве уточняют, что состояние детей не вызывает опасений. Занятия в школе возобновятся с 6 марта.
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