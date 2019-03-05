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В Алжире прошли митинги с требованием смены политического режима

22:30 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые митинги и манифестации с участием учащихся и работников крупнейших университетов прошли во вторник во многих городах Алжира. По информации издания "Аль-Ватан", главным лозунгом акций стало требование смены политического режима и отказа действующего главы государства 82-летнего Абдельазиза Бутефлики от участия в предстоящих в апреле президентских выборах.

Ответив на призывы активистов в социальных сетях, тысячи студентов, преподавателей и профессоров вузов вышли на мирные манифестации в столице страны - Алжире, а также в Адраре, Аннабе, Беджае, Буире, Бумердесе, Гуэльме, Константине, Медее, Мостаганеме, Оране, Сетифе, Скикде, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Уаргле. Сообщается о поддержке студенческих шествий со стороны активистов Всеобщего союза (профсоюза) алжирских рабочих.



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