В Алжире прошли митинги с требованием смены политического режима
22:30 05.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовые митинги и манифестации с участием учащихся и работников крупнейших университетов прошли во вторник во многих городах Алжира. По информации издания "Аль-Ватан", главным лозунгом акций стало требование смены политического режима и отказа действующего главы государства 82-летнего Абдельазиза Бутефлики от участия в предстоящих в апреле президентских выборах.
Ответив на призывы активистов в социальных сетях, тысячи студентов, преподавателей и профессоров вузов вышли на мирные манифестации в столице страны - Алжире, а также в Адраре, Аннабе, Беджае, Буире, Бумердесе, Гуэльме, Константине, Медее, Мостаганеме, Оране, Сетифе, Скикде, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Уаргле. Сообщается о поддержке студенческих шествий со стороны активистов Всеобщего союза (профсоюза) алжирских рабочих.
НОВОСТИ
- 21:30 05.03.2019
- Ставрополь: Причиной отравления школьников могли стать парфюмерия или бытовой аэрозоль
- 20:30 05.03.2019
- На строительство нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде выделят свыше 1,29 млрд рублей
- 19:30 05.03.2019
- В рамках Федеральной космической программы к 2021 году запланирован запуск 47 спутников
- 18:30 05.03.2019
- Пентагон считает, что растущий потенциал РФ нейтрализует преимущества США
- 17:40 05.03.2019
- В Совфеде предложили вернуть в России вытрезвители
- 17:12 05.03.2019
- В Google обнаружилась дискриминация сотрудников-мужчин - СМИ
- 17:00 05.03.2019
- Рейтинг богатейших россиян возглавил Леонид Михельсон
- 16:32 05.03.2019
- Суд ужесточил наказание священнику, осужденному за ДТП со смертельным исходом в Карелии
- 16:12 05.03.2019
- Суд по иску Тимошенко признал незаконным повышение цен на газ для населения Украины
- 16:00 05.03.2019
- Житель Лондона может стать вторым в истории человеком, излеченным от СПИДа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать