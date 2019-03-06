0
0
59
НОВОСТИ

Гуайдо удалось скрыть от властей Венесуэлы точное время своего прилета в страну

07:00 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну регулярным рейсом из Панамы, однако на борт он попал, не пройдя регистрацию, поэтому прибытие политика осталось тайной и власти страны не отреагировали на его приезд. Об этом ТАСС рассказали знакомые с подробностями возвращения Гуайдо источники.

По их словам, лидеру оппозиции было важно показать, что он возвращается в Венесуэлу, не скрываясь от властей и не опасаясь ареста. Поэтому Гуайдо выбрал регулярный рейс из Панамы. Однако до этого он прилетел в Панаму на военном самолете из Колумбии, а ранее прибыл в Колумбию из Эквадора частным бортом. "Была достигнута договоренность о том, что Гуайдо мог не проходить регистрацию при посадке. При этом, когда он был уже в самолете, многие пассажиры стали снимать его на видео, однако он попросил не выкладывать эти записи в интернет до возвращения", - сказал один из собеседников ТАСС.

В аэропорту Гуайдо находился уже в сопровождении послов ряда латиноамериканских и европейских стран, что обеспечивало ему дополнительную безопасность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:51 06.03.2019
Спецподлодка "Белгород" станет первым носителем аппаратов "Посейдон"
0
16
07:42 06.03.2019
Полная отмена службы в армии по призыву нецелесообразна - Генштаб
0
42
07:30 06.03.2019
Власти США считают, что о военном вторжении в Венесуэлу говорят только Мадуро и Россия
0
46
07:15 06.03.2019
Майкл Блумберг решил отказаться от участия в президентской компании 2020 года
0
55
22:30 05.03.2019
В Алжире прошли митинги с требованием смены политического режима
0
470
21:30 05.03.2019
Ставрополь: Причиной отравления школьников могли стать парфюмерия или бытовой аэрозоль
0
502
20:30 05.03.2019
На строительство нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде выделят свыше 1,29 млрд рублей
0
532
19:30 05.03.2019
В рамках Федеральной космической программы к 2021 году запланирован запуск 47 спутников
0
592
18:30 05.03.2019
Пентагон считает, что растущий потенциал РФ нейтрализует преимущества США
0
664
17:40 05.03.2019
В Совфеде предложили вернуть в России вытрезвители
0
634

Возврат к списку