Майкл Блумберг решил отказаться от участия в президентской компании 2020 года

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом говорится в его комментарии, опубликованном во вторник на сайте агентства Блумберг.

Он отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи. Блумберг также выразил уверенность в том, что одержал бы победу, если бы его соперником был действующий американский лидер Дональд Трамп. "Однако я хорошо понимаю, как трудно стать кандидатом от Демократической партии, учитывая, как много претендентов", - констатировал он.