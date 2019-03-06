Майкл Блумберг решил отказаться от участия в президентской компании 2020 года
07:15 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом говорится в его комментарии, опубликованном во вторник на сайте агентства Блумберг.
Он отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи. Блумберг также выразил уверенность в том, что одержал бы победу, если бы его соперником был действующий американский лидер Дональд Трамп. "Однако я хорошо понимаю, как трудно стать кандидатом от Демократической партии, учитывая, как много претендентов", - констатировал он.
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