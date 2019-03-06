Власти США считают, что о военном вторжении в Венесуэлу говорят только Мадуро и Россия
07:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрам утверждает, что угрозу американского военного вторжения в Венесуэлу рассматривают только представители правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и Россия. Такую точку зрения он озвучил во вторник на брифинге для журналистов в Вашингтоне.
"Мы обсуждали эти меры в конфиденциальном порядке, и они уже готовы на тот случай, если нам придется их применить против режима. Никто не говорит о военных шагах со стороны США, за исключением режима [Мадуро] и России. Я неоднократно давал понять, что наша политика заключается в оказании политического, дипломатического и экономического давления для того, чтобы прийти к мирной и демократической передаче власти в Венесуэле", - сказал Абрамс.
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