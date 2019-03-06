0
0
42
НОВОСТИ

Власти США считают, что о военном вторжении в Венесуэлу говорят только Мадуро и Россия

07:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрам утверждает, что угрозу американского военного вторжения в Венесуэлу рассматривают только представители правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и Россия. Такую точку зрения он озвучил во вторник на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

"Мы обсуждали эти меры в конфиденциальном порядке, и они уже готовы на тот случай, если нам придется их применить против режима. Никто не говорит о военных шагах со стороны США, за исключением режима [Мадуро] и России. Я неоднократно давал понять, что наша политика заключается в оказании политического, дипломатического и экономического давления для того, чтобы прийти к мирной и демократической передаче власти в Венесуэле", - сказал Абрамс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:51 06.03.2019
Спецподлодка "Белгород" станет первым носителем аппаратов "Посейдон"
0
16
07:42 06.03.2019
Полная отмена службы в армии по призыву нецелесообразна - Генштаб
0
42
07:15 06.03.2019
Майкл Блумберг решил отказаться от участия в президентской компании 2020 года
0
55
07:00 06.03.2019
Гуайдо удалось скрыть от властей Венесуэлы точное время своего прилета в страну
0
60
22:30 05.03.2019
В Алжире прошли митинги с требованием смены политического режима
0
470
21:30 05.03.2019
Ставрополь: Причиной отравления школьников могли стать парфюмерия или бытовой аэрозоль
0
502
20:30 05.03.2019
На строительство нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде выделят свыше 1,29 млрд рублей
0
532
19:30 05.03.2019
В рамках Федеральной космической программы к 2021 году запланирован запуск 47 спутников
0
592
18:30 05.03.2019
Пентагон считает, что растущий потенциал РФ нейтрализует преимущества США
0
664
17:40 05.03.2019
В Совфеде предложили вернуть в России вытрезвители
0
634

Возврат к списку