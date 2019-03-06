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Полная отмена службы в армии по призыву нецелесообразна - Генштаб

07:42 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ считает нецелесообразным полностью отказываться от призыва на срочную службу в обозримой перспективе, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"В последние годы значительно увеличена численность проходящих военную службу по контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников. В 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тысяч человек, соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1. Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - сказал он.

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