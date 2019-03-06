Спецподлодка "Белгород" станет первым носителем аппаратов "Посейдон"

07:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первым носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" станет подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которую спустят на воду во втором квартале 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Первым носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка специального назначения "Белгород" проекта 09852. Она будет выведена из эллинга "Севмша" и спущена на воду во втором квартале", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство "Белгород" планируется поставить в 2020 году.