В Нижегородской области может появится частный космодром

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области. Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией "КосмоКурс", сообщил в среду ТАСС источник, близкий к региональным властям.

"Нижегородская область подписала предварительное соглашение, которое подразумевает взаимодействие в рамках создания космодрома. Для этих целей в регионе рассматривается несколько площадок", - сказал он. Теперь проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с Роскосмосом и рядом российских ведомств.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.