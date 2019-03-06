Пятеро российских моряков получили реальные тюремные сроки по решению суда Южной Кореи

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейский суд в среду приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил корр. ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", - сказал дипломат.

Судно "Палладий" было задержано в Пусане в августе прошлого года за долги по зарплате. В начале сентября оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом.