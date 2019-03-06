Известный японский автопроизводитель будет участвовать в разработке лунохода

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) и автомобильный гигант Toyota ("Тойота") будут совместно разрабатывать луноход для исследования поверхности спутника Земли. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено 12 марта. Более подробной информации к настоящему времени не приводится.