Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима из-за "нарушения обязательств"
09:00 06.03.2019 Источник: Коммерсант.ru
Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима «из-за нарушения условий отбывания наказания». Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что госпожа Каримова систематически нарушила установленные судом обязательства, в частности, «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».
Приговор дочери бывшего узбекского лидера был вынесен в августе 2015 года. В результате госпожу Каримову приговорили к пятилетнему сроку. Она отбывала наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой. Коммерсантъ
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