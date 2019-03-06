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НОВОСТИ

Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима из-за "нарушения обязательств"

09:00 06.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима «из-за нарушения условий отбывания наказания». Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что госпожа Каримова систематически нарушила установленные судом обязательства, в частности, «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».

Приговор дочери бывшего узбекского лидера был вынесен в августе 2015 года. В результате госпожу Каримову приговорили к пятилетнему сроку. Она отбывала наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой. Коммерсантъ

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