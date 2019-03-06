Трамп заявил, что на выборах ему будет не хватать Клинтон

09:05 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в качестве конкурента на президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал в твиттере.



«Клинтон подтвердила, что не станет баллотироваться в президенты в 2020 году. Неужели мне не доведется соперничать с ней снова? Мне будет очень ее не хватать!», — написал Трамп.



Ранее Клинтон заявила, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки. Газета.Ru

