Пранкеры сообщили спецпредставителю США по Венесуэле о деньгах в банке "Лимпопо"
09:20 06.03.2019
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Детали пранка Вован и Лексус предоставили агентству Sputnik Mundo.
Во время беседы они выступали от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Пранкеры рассказывали Абрамсу о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и пытались выяснить намерения Вашингтона в отношении Каракаса.
Абрамс призвал заморозить все счета лиц из ближнего круга Мадуро и заявил, что США не намерены вводить в Венесуэлу войска. RT
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