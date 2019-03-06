Вырос объем сбережений россиян
09:32 06.03.2019 Источник: Известия
Общий объем сбережений российских граждан достиг 33,6 трлн рублей, а за прошлый год они собрали 3 трлн рублей. Это почти на 10% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Причем граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам. На депозитах они хранят 22,3 трлн рублей. Остальное — в наличных и в ценных бумагах.
Опрошенные «Известиями» аналитики уверены, что в этом году россияне накопят еще больше: к этому располагают увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки.
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