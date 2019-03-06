США пришлось поменять планы из-за действий России в Арктике
10:00 06.03.2019 Источник: Эхо Москвы
США предпринимают меры для сдерживания России в Арктике. Ресурсная и коммерческая конкуренция на Северном морском пути выросла, считает глава Европейского командования ВС США Кертис Скапарротти.
По его словам, Россия повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. В результате США пришлось изменить развертывание некоторых сил и оперативные тенденции, сказал генерал. Он подчеркнул, что эти действия являются сигналом о важности для Вашингтона Арктического региона. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 06.03.2019
- Отпуск по уходу за ребенком взяли более 13,7 тыс. мужчин в пилотных регионах проекта ФСС
- 10:20 06.03.2019
- В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год
- 10:05 06.03.2019
- "Украина стояла у истоков Европы", уверен посол страны
- 09:32 06.03.2019
- Вырос объем сбережений россиян
- 09:20 06.03.2019
- Пранкеры сообщили спецпредставителю США по Венесуэле о деньгах в банке "Лимпопо"
- 09:05 06.03.2019
- Трамп заявил, что на выборах ему будет не хватать Клинтон
- 09:00 06.03.2019
- Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима из-за "нарушения обязательств"
- 08:35 06.03.2019
- Известный японский автопроизводитель будет участвовать в разработке лунохода
- 08:20 06.03.2019
- Пятеро российских моряков получили реальные тюремные сроки по решению суда Южной Кореи
- 08:05 06.03.2019
- В Нижегородской области может появится частный космодром
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать