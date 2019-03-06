США пришлось поменять планы из-за действий России в Арктике

10:00 Источник: Эхо Москвы

США предпринимают меры для сдерживания России в Арктике. Ресурсная и коммерческая конкуренция на Северном морском пути выросла, считает глава Европейского командования ВС США Кертис Скапарротти.

По его словам, Россия повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. В результате США пришлось изменить развертывание некоторых сил и оперативные тенденции, сказал генерал. Он подчеркнул, что эти действия являются сигналом о важности для Вашингтона Арктического региона. Эхо Москвы