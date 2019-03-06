"Украина стояла у истоков Европы", уверен посол страны

10:05 Источник: Известия

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.

Так дипломат прокомментировал слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который в эфире австрийского телеканала заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.



«Украина — это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, в свое время крестилась именно в Крыму (большинство историков полагают, что в Константинополе. — Ред.). И не случайно государство называлось не Московская, а Киевская Русь. Потому что Москва была на тот момент простым болтом», –– написал посол в Facebook.

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», –– добавил он.



Также Щерба высказал свое видение Крымской войны 1853–1856 годов. По его мнению, слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле не совсем верны, так как в войне «насильно» участвовали украинские крестьяне. Известия

