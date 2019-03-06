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НОВОСТИ

В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год

10:20 06.03.2019

Незаконный оборот человеческих органов по всему миру оценивается в 600 миллионов долларов ежегодно, пишет Prensa Latina.

Эту цифру назвало Управление ООН по наркотикам и преступности, отмечает издание. Представители ООН выступили на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями.

Отмечается, что именно эту страну считают самой привлекательной для международных преступных сетей, которые промышляют торговлей людьми.  Life.ru

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