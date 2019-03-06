В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год

10:20

Незаконный оборот человеческих органов по всему миру оценивается в 600 миллионов долларов ежегодно, пишет Prensa Latina.

Эту цифру назвало Управление ООН по наркотикам и преступности, отмечает издание. Представители ООН выступили на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями.



Отмечается, что именно эту страну считают самой привлекательной для международных преступных сетей, которые промышляют торговлей людьми. Life.ru

