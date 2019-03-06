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Отпуск по уходу за ребенком взяли более 13,7 тыс. мужчин в пилотных регионах проекта ФСС

10:32 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет в 2018 году оформили более 13,7 тыс. мужчин и свыше 670 тыс. женщин в регионах, которые участвуют в пилотном проекте Фонда социального страхования (ФСС) "Прямые выплаты". Об этом сообщили в среду в пресс-службе ФСС.

"Количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет в субъектах РФ, на территории которых реализуется пилотный проект фонда "Прямые выплаты", составило 13 тыс. 743 [человек], <...> количество женщин <...> - 670 тыс. 27 [человек]", - уточнили в пресс-службе.

В фонде отметили, что в 2017 году отпуск по уходу за ребенком оформили 13,2 тыс. мужчин и 644 тыс. женщин. "Доля мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет от общего количества лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, составила 2,01% в 2018 году", - добавили в пресс-службе.

По данным ФСС, в 2017 году в реализации пилотного проекта фонда принимало участие 33 региона, с 2018 года - 39. В пресс-службе пояснили, что в фонде считают статистику по регионам, принимающим участие в пилотном проекте. "По всей стране выплаты в целом мы считаем без гендерного разделения", -- отметили в ФСС.

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