Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освободили под залог в $9 млн
11:00 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освободили под залог в 9 млн долларов. Карлос Гон провёл в заключении 107 дней.
Как следует из материалов Токийского окружного суда, бывший топ-менеджер теперь должен находиться в своей квартире в столице Японии до заседания по его делу. У входа в жилище Гона установлена камера видеонаблюдения. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться смартфоном и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan. Доступ к компьютеру разрешён только в офисе адвоката в рабочее время в будни.
Помимо этого, Карлос Гон по отдельным разрешениям суда может посещать заседания совета директоров Nissan, членом которого остаётся, его должны сместить в должности в апреле.
Гон и его близкий коллега Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Их обвинили в утаивании доходов и перекладывании на корпорацию своих личных финансовых потерь от неудачных операций с ценными бумагами. Келли отпустили под залог ещё в конце прошлого года. Однако Гону было отказано в этом дважды. Накануне он вновь письменно заявил о своей полной невиновности. Говорит Москва
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