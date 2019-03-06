КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на полигоне Сохэ

11:05 Источник: Эхо Москвы

Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ. Он не использовался с августа 2017 года, — сообщила южнокорейская разведка. Она ссылается на спутниковые снимки, сделанные 2 марта. Деятельность на полигоне похожа на подготовку к испытаниям, но пока не видно, чтобы ракету перемещали на стартовую площадку, отмечают аналитики.

Стоит напомнить, что второй американо-северокорейский саммит в Ханое завершился безрезультатно. Лидеры США и КНДР не стали подписывать никаких документов по итогам встрече, на которой обсуждалось ядерное разоружение Северной Кореи. Эхо Москвы

