КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на полигоне Сохэ
11:05 06.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ. Он не использовался с августа 2017 года, — сообщила южнокорейская разведка. Она ссылается на спутниковые снимки, сделанные 2 марта. Деятельность на полигоне похожа на подготовку к испытаниям, но пока не видно, чтобы ракету перемещали на стартовую площадку, отмечают аналитики.
Стоит напомнить, что второй американо-северокорейский саммит в Ханое завершился безрезультатно. Лидеры США и КНДР не стали подписывать никаких документов по итогам встрече, на которой обсуждалось ядерное разоружение Северной Кореи. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 06.03.2019
- Тяжелую ситуацию в Венесуэле усугубили санкции - верховный комиссар ООН
- 12:20 06.03.2019
- В качестве самозанятых зарегистрировались порядка 38 тысяч человек
- 12:05 06.03.2019
- США могут ввести санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы
- 12:00 06.03.2019
- Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов
- 11:32 06.03.2019
- Двух заблудившихся в лесу девочек нашли по оберткам от батончиков мюсли
- 11:20 06.03.2019
- Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США
- 11:00 06.03.2019
- Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освободили под залог в $9 млн
- 10:32 06.03.2019
- Отпуск по уходу за ребенком взяли более 13,7 тыс. мужчин в пилотных регионах проекта ФСС
- 10:20 06.03.2019
- В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год
- 10:05 06.03.2019
- "Украина стояла у истоков Европы", уверен посол страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать