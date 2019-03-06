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Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США

11:20 06.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В американский Конгресс внесен законопроект об окончании войны в Афганистане и выплате по 2,5 тысяч долларов ветеранам борьбы с терроризмом, — сообщило издание Индепендент Джорнал ревью. Авторы назвали проект «Афган», что расшифровывается как «Американские войска с доблестью возвращаются домой».

По официальным данным, в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.

В конце января президент Трамп заявил, что готов вывести войска, если будут достигнуты мирные договоренности.  Эхо Москвы

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