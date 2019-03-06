Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США
11:20 06.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В американский Конгресс внесен законопроект об окончании войны в Афганистане и выплате по 2,5 тысяч долларов ветеранам борьбы с терроризмом, — сообщило издание Индепендент Джорнал ревью. Авторы назвали проект «Афган», что расшифровывается как «Американские войска с доблестью возвращаются домой».
По официальным данным, в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.
В конце января президент Трамп заявил, что готов вывести войска, если будут достигнуты мирные договоренности. Эхо Москвы
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