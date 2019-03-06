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Двух заблудившихся в лесу девочек нашли по оберткам от батончиков мюсли

11:32 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Двух заблудившихся в лесу маленьких сестёр нашли по обёрткам от батончиков мюсли. Девочки пяти и восьми лет пропали в Калифорнии, их удалось обнаружить почти через двое суток.

Как передаёт CNN, власти и нацгвардия задействовали в поисковой операции вертолёты и собак. Сестёр нашли примерно в двух километрах от дома невредимыми и «в хорошем настроении». Сообщается, что дети были обезвожены и замёрзли, но в целом здоровы.

Пожарные увидели отпечатки ботинок девочек, а затем заметили обёртки от батончиков мюсли. Пройдя по следам, они позвали детей, и те откликнулись. «Газета.Ru» уточняет, что детям помогли выжить навыки, полученные в клубе местной молодёжной организации. Они пили росу с листьев черники, а в качестве одеяла использовали дождевик.

Сестёр отправили в больницу под наблюдение врачей.  Говорит Москва

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