Двух заблудившихся в лесу девочек нашли по оберткам от батончиков мюсли
11:32 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Двух заблудившихся в лесу маленьких сестёр нашли по обёрткам от батончиков мюсли. Девочки пяти и восьми лет пропали в Калифорнии, их удалось обнаружить почти через двое суток.
Как передаёт CNN, власти и нацгвардия задействовали в поисковой операции вертолёты и собак. Сестёр нашли примерно в двух километрах от дома невредимыми и «в хорошем настроении». Сообщается, что дети были обезвожены и замёрзли, но в целом здоровы.
Пожарные увидели отпечатки ботинок девочек, а затем заметили обёртки от батончиков мюсли. Пройдя по следам, они позвали детей, и те откликнулись. «Газета.Ru» уточняет, что детям помогли выжить навыки, полученные в клубе местной молодёжной организации. Они пили росу с листьев черники, а в качестве одеяла использовали дождевик.
Сестёр отправили в больницу под наблюдение врачей. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:32 06.03.2019
- Тяжелую ситуацию в Венесуэле усугубили санкции - верховный комиссар ООН
- 12:20 06.03.2019
- В качестве самозанятых зарегистрировались порядка 38 тысяч человек
- 12:05 06.03.2019
- США могут ввести санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы
- 12:00 06.03.2019
- Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов
- 11:20 06.03.2019
- Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США
- 11:05 06.03.2019
- КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на полигоне Сохэ
- 11:00 06.03.2019
- Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освободили под залог в $9 млн
- 10:32 06.03.2019
- Отпуск по уходу за ребенком взяли более 13,7 тыс. мужчин в пилотных регионах проекта ФСС
- 10:20 06.03.2019
- В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год
- 10:05 06.03.2019
- "Украина стояла у истоков Европы", уверен посол страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать