США могут ввести санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы
12:05 06.03.2019 Источник: РБК
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на брифинге, видеозапись с этого мероприятия опубликована в Twitter Госдепа.
Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы «очевидной возможностью», отметил Абрамс (цитата по Reuters). Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли. РБК
НОВОСТИ
- 12:32 06.03.2019
- Тяжелую ситуацию в Венесуэле усугубили санкции - верховный комиссар ООН
- 12:20 06.03.2019
- В качестве самозанятых зарегистрировались порядка 38 тысяч человек
- 12:00 06.03.2019
- Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов
- 11:32 06.03.2019
- Двух заблудившихся в лесу девочек нашли по оберткам от батончиков мюсли
- 11:20 06.03.2019
- Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США
- 11:05 06.03.2019
- КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на полигоне Сохэ
- 11:00 06.03.2019
- Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освободили под залог в $9 млн
- 10:32 06.03.2019
- Отпуск по уходу за ребенком взяли более 13,7 тыс. мужчин в пилотных регионах проекта ФСС
- 10:20 06.03.2019
- В ООН сообщили, что оборот человеческих органов на черном рынке составляет $600 млн в год
- 10:05 06.03.2019
- "Украина стояла у истоков Европы", уверен посол страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать