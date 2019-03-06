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НОВОСТИ

США могут ввести санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы

12:05 06.03.2019 Источник: РБК

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на брифинге, видеозапись с этого мероприятия опубликована в Twitter Госдепа.

Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы «очевидной возможностью», отметил Абрамс (цитата по Reuters). Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли.  РБК

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