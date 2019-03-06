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В качестве самозанятых зарегистрировались порядка 38 тысяч человек

12:20 06.03.2019 Источник: RNS

В качестве самозанятых на сегодняшний день зарегистрировались порядка 38 тысяч человек, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в Госдуме.

«В настоящий момент количество самозанятых, которые зарегистрировались в данном режиме, 38 тысяч человек. Это уже очень солидная сумма, которая говорит о том, что проект пошел», — заявил министр.  RNS

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