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Тяжелую ситуацию в Венесуэле усугубили санкции - верховный комиссар ООН

12:32 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции, введенные против Венесуэлы, усугубили и без того тяжелое социально- экономическое положение в этой стране. Такое мнение высказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в среду в Женеве на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Положение в Венесуэле показывает, как "быстро ухудшающиеся экономические и социальные условия могут приводить к новым протестам и даже большим репрессиям и дальнейшим нарушениям гражданских и политических прав", сказал она, обратив внимание на "раскручивание спирали очень негативных тенденций".

"Такая ситуация была усугублена санкциями, и возникший в итоге нынешний политический, экономический, социальный и институциональный кризис вызывает тревогу", - подчеркнула Бачелет.

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле. Речь в данном случае идет в том числе практически о всех рестрикциях, которые в последнее время американская администрация ввела против политического руководства Венесуэлы и военного командования страны, а также ближайшего окружения президента Николаса Мадуро.

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