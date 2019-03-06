В Белоруссии могут ограничить право на выезд из страны уклоняющимся от военного призыва

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские власти рассматривают вопросы об ограничении приема на государственную службу граждан, не прошедших военную службу, а также об установлении запрета на выезд из страны для лиц, уклоняющихся от военного призыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Белоруссии.

"Рассматриваются вопросы применения ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований. Также обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Республики Беларусь в случае их неявки на мероприятия по призыву", - отметили в оборонном ведомстве.



В последние годы в Белоруссии наблюдается проблема недостаточного числа призывников для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. "Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране", - пояснили в Минобороны. В этой связи оборонное ведомство по согласованию с другими госорганами "наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования".

