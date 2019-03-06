0
0
120
НОВОСТИ

В Белоруссии могут ограничить право на выезд из страны уклоняющимся от военного призыва

13:00 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские власти рассматривают вопросы об ограничении приема на государственную службу граждан, не прошедших военную службу, а также об установлении запрета на выезд из страны для лиц, уклоняющихся от военного призыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Белоруссии.

"Рассматриваются вопросы применения ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований. Также обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Республики Беларусь в случае их неявки на мероприятия по призыву", - отметили в оборонном ведомстве.

В последние годы в Белоруссии наблюдается проблема недостаточного числа призывников для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. "Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране", - пояснили в Минобороны. В этой связи оборонное ведомство по согласованию с другими госорганами "наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.03.2019
В Италии начался прием заявок от населения на выплату базового гражданского дохода
0
50
13:32 06.03.2019
Госдума перенесла "правительственный час" с Орешкиным
0
97
13:20 06.03.2019
Штрафы для граждан за распространение фейковых новостей увеличат в 20 раз
0
108
13:05 06.03.2019
Армию США готовят к ведению подземной войны
0
124
12:32 06.03.2019
Тяжелую ситуацию в Венесуэле усугубили санкции - верховный комиссар ООН
0
164
12:20 06.03.2019
В качестве самозанятых зарегистрировались порядка 38 тысяч человек
0
189
12:05 06.03.2019
США могут ввести санкции за сотрудничество с властями Венесуэлы
0
205
12:00 06.03.2019
Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов
0
202
11:32 06.03.2019
Двух заблудившихся в лесу девочек нашли по оберткам от батончиков мюсли
0
216
11:20 06.03.2019
Законопроект об окончании войны в Афганистане внесен в Конгресс США
0
241

Возврат к списку