Армию США готовят к ведению подземной войны
13:05 06.03.2019 Источник: Известия
Пентагон планирует начать реализацию проекта «Подкопщик», который предполагает ведение операций на территории противника с использованием тактических туннелей. Об этом сообщается на сайте Агентства перспективных разработок минобороны США (DARPA).
На реализацию первого этапа предполагается потратить $11 млн. По мнению американских специалистов, в случае военных действий туннели позволят оперативно обеспечить продовольствием и боеприпасами армию США.
В прошлом году Пентагон уже планировал выделить $572 млн на обучение, закупку средств связи и экипировку военных для отработки боевых действий под землей, пишет издание military.com.
Проект направлен на уничтожение или захват крупных и важных подземных объектов противника. По данным Пентагона, в мире насчитывается около 10 тыс. таких сооружений, из которых 4,8 тыс. расположены в КНДР. Известия
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