Госдума перенесла "правительственный час" с Орешкиным

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума перенесла "правительственный час" с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято в среду нижней палатой парламента по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".



"У вас выступление в парламенте один раз в год. Сводить его к выступлению чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране. Включая этот вопрос, можно говорить, но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм. Параметры вы же утверждаете и дорожную карту формируете", - сказал Володин, обращаясь к министру.



Орешкин предложил вызвать всех министров, отвечающих за нацпроекты, чтобы каждый из них "ответил за то, что он делает". "А сегодня я полностью готов к разговору по малому и среднему предпринимательству", - добавил глава Минэкономразвития.



Председатель Госдумы предложил депутатам перенести "правительственный час". "Коллеги, нас просто время обязывает по-другому подходить к своей работе", - отметил, в частности, Володин.



Его предложение было поддержано представителями всех думских фракций.

