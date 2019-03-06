В Италии начался прием заявок от населения на выплату базового гражданского дохода

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прием заявок на выплату государственного пособия для неимущих начался по всей Италии. Как сообщает в среду газета "Репубблика", заявки принимаются от заинтересованных лиц через интернет при заполнении формы на специальном портале, а также на почте и в специальных центрах по оказанию помощи в финансовых вопросах и оформлении документов.

Введение минимального гражданского дохода предусмотрено в пакете социальных реформ, принятых нынешним правительством в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд". Данная инициатива принадлежит главным образом "пятизвездным", которые обещали бороться с бедностью в Италии. В государственном содержании нуждаются, по примерным подсчетам, около 5 млн итальянцев, живущих за чертой бедности. При этом в южных районах неимущие составляют более 11% населения.



Предусмотрено, что базовый доход будет составлять 780 евро в месяц на человека и немногим более 2 тыс. евро для семей. Право на такое пособие от государства имеют граждане Италии (и иностранцы, проживающие в стране не менее 10 лет), не имеющие дохода. Полученные от государства деньги могут использоваться для оплаты съемного жилья, покупки необходимого для жизни и на прочие насущные нужды. Все эти расходы должны быть задокументированы.



Большинство запросов, как ожидается, будут поступать от безработных. С ними предполагается заключать некий контракт, обязующий просителя искать работу и принимать предложение по истечении определенного срока даже вдали от дома. Во избежание обмана со стороны обращающихся за пособием правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель работает и получает зарплату наличными в конверте, предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.



Правительство утверждает, что такая социальная мера станет мощным импульсом для роста экономики.

