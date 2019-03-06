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НОВОСТИ

Число преступлений террористической направленности за 10 лет сократилось в 100 раз - Путин

14:12 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число преступлений террористической направленности за десять лет сократилось почти в сто раз, до девяти случаев в 2018 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается, - сказал глава государства. - В целом за десять лет этот показатель сократился многократно: с 997 до девяти в прошлом году".

Спецслужбы РФ пресекли в 2018 году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, сообщил также Владимир Путин. 

"Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", - заявил он на заседании коллегии ФСБ России.


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