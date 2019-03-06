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Мужчина совершил самоподжог возле здания белгородской обладминистрации

14:32 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белгороде мужчина совершил самоподжог возле здания областной администрации. 31-летний местный житель впоследствии объяснил, что пошёл на это, поскольку власти не предоставили ему жильё как сироте.

Как пишет издание «БелПресса», дежурившие на площади полицейские сбили огонь с мужчины. Пострадавшего госпитализировали. В региональном департаменте здравоохранения его состояние оценивается как средней тяжести.

В свою очередь Telegram-канал «Белгород № 1» утверждает, что самоподжог совершил некий Владимир Смоляков. В то же время «БелПресса» со ссылкой на источник в областном правительстве передаёт, что власти не получали от него обращений по поводу жилья. Говорит Москва 

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