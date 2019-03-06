Путин призвал избегать формальных режимов секретности, что разработки "не лежали в сейфах"
15:00 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин потребовал не строить искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок, чтобы они "годами не лежали в сейфах".
"Контроль [за перспективными технологиями] должен быть умным: искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданский отраслей для решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно", - заявил он на заседании коллегии ФСБ. - Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности".
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