0
0
93
НОВОСТИ

Путин призвал избегать формальных режимов секретности, что разработки "не лежали в сейфах"

15:00 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин потребовал не строить искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок, чтобы они "годами не лежали в сейфах".

"Контроль [за перспективными технологиями] должен быть умным: искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданский отраслей для решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно", - заявил он на заседании коллегии ФСБ. - Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 06.03.2019
Фонд развития современного кинематографа вложит в российское кино 6 млрд рублей
0
37
15:12 06.03.2019
Существенно выросло количество задержанных нелегалов на границе США с Мексикой
0
79
14:44 06.03.2019
Венедиктов попросил Собянина поддержать идею электронного голосования
0
65
14:32 06.03.2019
Мужчина совершил самоподжог возле здания белгородской обладминистрации
0
130
14:12 06.03.2019
Число преступлений террористической направленности за 10 лет сократилось в 100 раз - Путин
0
146
14:00 06.03.2019
В Италии начался прием заявок от населения на выплату базового гражданского дохода
0
172
13:32 06.03.2019
Госдума перенесла "правительственный час" с Орешкиным
0
193
13:20 06.03.2019
Штрафы для граждан за распространение фейковых новостей увеличат в 20 раз
0
220
13:05 06.03.2019
Армию США готовят к ведению подземной войны
0
223
13:00 06.03.2019
В Белоруссии могут ограничить право на выезд из страны уклоняющимся от военного призыва
0
235

Возврат к списку