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Существенно выросло количество задержанных нелегалов на границе США с Мексикой

15:12 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На границе США с Мексикой задержано рекордное число нелегалов. За месяц количество семей, которым не дали незаконно попасть на территорию Америки, выросло на 50 процентов.

Как отмечает The Washington Times, это связано с введённым Дональдом Трампом режимом ЧП на границе с Мексикой.

По данным Агентства национальной безопасности, всего были задержаны 36 тысяч человек. За последние месяцы пересечь границу пытались 70 групп, состоящих из нескольких сотен мигрантов.

В таможенной службе США заявляют, что много времени уходит на оформление документов и транспортировку нелегалов, чем пользуются контрабандисты наркотиков. Они успевают перебросить незаконный груз через границу, пока сотрудники таможенной службы заняты делом.  Говорит Москва

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