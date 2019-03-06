Существенно выросло количество задержанных нелегалов на границе США с Мексикой

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На границе США с Мексикой задержано рекордное число нелегалов. За месяц количество семей, которым не дали незаконно попасть на территорию Америки, выросло на 50 процентов.

Как отмечает The Washington Times, это связано с введённым Дональдом Трампом режимом ЧП на границе с Мексикой.



По данным Агентства национальной безопасности, всего были задержаны 36 тысяч человек. За последние месяцы пересечь границу пытались 70 групп, состоящих из нескольких сотен мигрантов.



В таможенной службе США заявляют, что много времени уходит на оформление документов и транспортировку нелегалов, чем пользуются контрабандисты наркотиков. Они успевают перебросить незаконный груз через границу, пока сотрудники таможенной службы заняты делом. Говорит Москва

