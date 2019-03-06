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Госдума отказалась вводить право на получение пенсий по наследству

16:12 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник на заседании отклонила предложенный фракцией "Справедливая Россия" законопроект, который давал право гражданам получать страховые пенсии по наследству.

По мнению авторов, "в настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте". В пояснительной записке указано, что человек, всю жизнь уплачивавший пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. В связи с этим справороссы предлагают закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым.

Однако профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил против данной инициативы. В заключении комитета отмечено, что сейчас имущество, подлежащее наследованию, определено Гражданским кодексом РФ, в этот перечень "не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя". При этом, согласно решениям Конституционного суда, право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина".

Одновременно с этим Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни. Но "у них не возникает право на получение пенсии наследодателя как особой социальной выплаты, установленной ему при жизни", и "пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются".


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