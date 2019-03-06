Фонд развития современного кинематографа вложит в российское кино 6 млрд рублей

15:32 Источник: НГ-Online

Фонд развития современного кинематографа вложит в российское кино 6 млрд рублей. Исполнительным директором организации назначен бывший руководитель Фонда кино Антон Малышев.

Новый фонд, получивший название «Кинопрайм», за три года планирует выделить на поддержку кино в общей сложности 6 млрд рублей. В текущем году сумма составит 1 млрд, в следующем увеличится до 2 млдр, а в 2021 будут выделены еще 3 млрд рублей. По словам Малышева, в дальнейшем фонд надеется на формирование пула инвесторов и на то, что «“Кинопрайм” станет универсальной площадкой для тех, кто готов вкладываться в российское кино».

Именно инвестиционная модель существования «Кинопрайма» отличает фонд от других институтов поддержки отечественного кинематографа – в первую очередь государственных. Выданные на тот или иной проект средства – подразумеваются суммы вложений до 50% сметной стоимости в пределах до 100 млн рублей - будут невозвратными. Однако «Кинопрайм», поддержав тот или иной проект, получает приоритетное право на доход от кассовых сборов и продажи прав на телевизионные и онлайн-показы (до достижения объема соинвестирования). Полученная прибыль также пойдет на финансирование. Следовательно, более успешные в коммерческом плане фильмы смогут помочь выживанию проектов, заведомо менее прибыльных в прокате. При этом устав фонда подразумевает поддержку не только полнометражного кино, но любого аудио-визуального продукта – никаких жанровых и форматных ограничений также нет.

Масштабных ежегодных питчингов «Кинопрайм» проводить не планирует и будет функционировать круглогодично – представить свой проект экспертам фонда его продюсеры и авторы смогут в любой момент и на любой стадии производства, даже при условии уже существующей поддержки, полученной, к примеру, от Минкульта или Фонда кино, или копродукционной. Впрочем, для подстраховки на начальном этапе формирования фонда, как заявил Малышев, «Кинопрайм» возьмется за проекты на стадии постпродакшена или уже начатого съемочного процесса. Название первой картины, средства на которую выделит «Кинопрайм», уже известно – это «Фея» Анны Меликян, которая в настоящий момент как раз находится на заключительной стадии производства. Однако Малышев не исключает, что в дальнейшем фонд будет готов финансово поддерживать кино на любых, в том числе начальных, этапах его создания. Это же касается и возможного будущего увеличения числа инвестируемых проектов – пока же «Кинопраймом» планирует поддерживать 10-15 проектов в год. Первым инвестором фонда стала компания Романа Абрамовича.

Оценкой качества проектов, претендующих на поддержку «Кинопрайма», займется экспертная группа под руководством Павла Чухрая. В ее состав также вошли журналисты Антон Долин, Иван Кудрявцев, Лариса Малюкова и Стас Тыркин, сценарист Николай Куликов, режиссеры Алексей Попогребский и Алексей Федорченко, продюсеры Сергей Сельянов и Александр Роднянский. Именно они будут отвечать в «Кинопрайме» за трехступенчатую оценку каждого проекта – с точки зрения его художественной значимости и качества сценарного материала, его производственных параметров и зрительского потенциала и его коммерческой составляющей, с учетом уровня зрительского интереса к жанру, тематике и сюжету.

Наталия Григорьева