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Волгоградский музей приглашает на скетч-экскурсии

16:00 06.03.2019 Источник: НГ-Online

Волгоградский областной краеведческий музей объявил о начале нового проекта – проведении скетч-экскурсий по областному центру. Как рассказали «НГ» в пресс-службе музея, в проекте также участвует волгоградский молодежный центра «Лидер», а первая экскурсия состоится 23 марта.

«Проект будет интересен художникам и всем людям, интересующимся живописью, – рассказала «НГ» пресс-секретарь музея Инга Иванова. – В ходе скетч-экскурсии ее участники не только узнают много нового и удивительного из прошлого Царицына (одно из прежних названий Волгограда. – «НГ»), но и сделают зарисовки уникальных антикварных экспонатов музейного фонда во время специальных художественных остановок».

Первая локация скетч-экскурсии – выставка «Чемоданное настроение», расположенная в старинном здании Царицынского Волго-Камского банка, которому исполнилось 104 года. По словам Инги Ивановой, в ее экспозиции будут представлены дорожные экспонаты разных эпох: раритетные сундуки, кофры, денежные кассы и сейфы, дорожные фонари, часы, жестяные коробки для чая, сахара и какао. 

Андрей Серенко


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