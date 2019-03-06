Медведев рекомендовал "клерку" из США учить азы дипломатии
16:32 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал представителя США за "советы" по отношениям РФ и Люксембурга, посоветовав учить азы дипломатии.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер- министром Люксембурга Ксавье Беттелем председатель российского правительства отреагировал на "некий окрик из американского посольства". "Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета", - сказал глава кабинета министров РФ.
Он напомнил, что государственный суверенитет - "это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее". "Это классическое понимание государственного суверенитета, может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое", - отметил Медведев. И добавил: "Я в этом сомневаюсь".
По информации СМИ Люксембурга, в преддверии визита Медведева посол США в Люксембурге направил письмо премьер-министру этой страны Ксавье Беттелю с призывом обсуждать с РФ права человека, ситуацию с крымскими татарами и керченский инцидент.
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