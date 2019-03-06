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Глава МЭР прокомментировал перенос своего выступления в Госдуме

17:00 06.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Максим Орешкин прокомментировал перенос своего выступления в Госдуме. По словам главы Минэкономразвития, нижняя палата парламента поставила вопрос для обсуждения на правительственном часе более широко, чем это изначально планировалось.

«Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире… Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами», — сказал Орешкин журналистам.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин остановил выступление министра и предложил перенести правительственный час, так как, по его мнению, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Теперь дискуссия состоится в конце марта — начале апреля.

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