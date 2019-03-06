0
0
78
НОВОСТИ

Рогозин распорядился установить видеокамеры на российском сегменте МКС

17:40 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камеры видеонаблюдения установят на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Такое распоряжение подписано генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Действительно, есть такое распоряжение гендиректора об установке видеонаблюдения. Нам нужно и техзадание оформить, сделать техпроект, подготовить космонавта, который будет заниматься установкой этого видеонаблюдения - это не в 5 минут [делается]", - отметил Устименко.

По его словам, техника позже будет заказана и отправлена на МКС. Локации видеокамер должны будут определить в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

В конце августа 2018 года на космической станции упало давление. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" был просверлен изнутри.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 06.03.2019
Мадуро обвинил оппозицию и США в развязывании "нефтяной войны"
0
50
17:57 06.03.2019
Алюминиевая ассоциация провела мониторинг оценки соответствия посуды из алюминия
0
105
17:12 06.03.2019
Путин подписал закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе
0
166
17:00 06.03.2019
Глава МЭР прокомментировал перенос своего выступления в Госдуме
0
176
16:32 06.03.2019
Медведев рекомендовал "клерку" из США учить азы дипломатии
0
213
16:12 06.03.2019
Госдума отказалась вводить право на получение пенсий по наследству
0
221
16:00 06.03.2019
Волгоградский музей приглашает на скетч-экскурсии
0
222
15:32 06.03.2019
Фонд развития современного кинематографа вложит в российское кино 6 млрд рублей
0
226
15:12 06.03.2019
Существенно выросло количество задержанных нелегалов на границе США с Мексикой
0
288
15:00 06.03.2019
Путин призвал избегать формальных режимов секретности, что разработки "не лежали в сейфах"
0
257

Возврат к списку