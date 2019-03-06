Рогозин распорядился установить видеокамеры на российском сегменте МКС
17:40 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Камеры видеонаблюдения установят на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Такое распоряжение подписано генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Действительно, есть такое распоряжение гендиректора об установке видеонаблюдения. Нам нужно и техзадание оформить, сделать техпроект, подготовить космонавта, который будет заниматься установкой этого видеонаблюдения - это не в 5 минут [делается]", - отметил Устименко.
По его словам, техника позже будет заказана и отправлена на МКС. Локации видеокамер должны будут определить в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
В конце августа 2018 года на космической станции упало давление. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" был просверлен изнутри.
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