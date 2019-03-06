Алюминиевая ассоциация провела мониторинг оценки соответствия посуды из алюминия

17:57

Более 80% деклараций о соответствии на посуду из алюминия выдано с нарушениями в указании обязательных требований нормативных документов. Такие данные получены по итогам мониторинга ситуации в области оценки соответствия посуды из алюминия, проведенного Алюминиевой ассоциацией. Об этом было заявлено на первом заседании подгруппы по вопросам оценки соответствия алюминиевой посуды, созданной при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации в рамках рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия алюминиевой продукции.

В заседании приняли участие представители Минпромторга России, Росаккредитации, Росстандарта, ТК 147 «Посуда металлическая с покрытиями и без покрытий», органов по сертификации и испытательных лабораторий ООО «Трансконсалтинг», ООО «Инновационные решения», ООО «Платинум», ООО «КТС Эксперт», ООО «Мерцис», производителей и поставщиков посуды из алюминия АО «НМП», ООО «Ландскрона», ОАО «Кукморский завод Металлопосуды», АО «Алюминий Металлург Рус», ООО «Торговый дом «Сково», ООО «Эскади».

На заседании было отмечено, что в рамках мониторинга 616 деклараций о соответствии на посуду из алюминия, выданных в 2018 году, сделаны выводы о наличии массовых нарушений: например, около 40% деклараций выданы на основании протоколов лабораторий, не аккредитованных в установленном порядке. Почти 50% всех деклараций о соответствии на алюминиевую посуду выдано на продукцию из Китая, при этом декларации на штампованную и литую алюминиевую посуду распределились почти поровну.

По итогам обсуждения результатов мониторинга приняты решения о направлении информации о нарушениях при выдаче деклараций о соответствии в контрольно-надзорные органы – Росаккредитацию и Росстандарт для принятия мер административного воздействия, в том числе с проведением отзыва продукции, привлечением к ответственности в рамках КоАП РФ.

Минпромторг России отметил, что в рамках взаимодействия с Алюминиевой ассоциацией и реализации Плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности, утвержденного Дмитрием Козаком, в настоящее время подготовлен и внесен в правительство Российской Федерации проект изменений в Постановление № 982, который предусматривает, что декларация о соответствии и штампованной, и литой алюминиевой посуды будет выдаваться исключительно на основании протоколов аккредитованных лабораторий.

По информации Алюминиевой ассоциации