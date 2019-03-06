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Мадуро обвинил оппозицию и США в развязывании "нефтяной войны"

18:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что действия венесуэльской оппозиции и администрации США направлены на развязывание войны за нефть и другие природные богатства страны, однако они не увенчаются успехом. Соответствующее заявление он сделал в среду на своей странице в "Твиттере".

"Пусть никто не заблуждается! Венесуэльская оппозиция и правительство США не хотят помогать стране, наоборот, они жаждут контроля над нашими природными ресурсами. Они хотят развязать "нефтяную войну", чтобы вторгнуться на нашу Родину, но потерпят неудачу", - написал глава Боливарианской Республики.


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