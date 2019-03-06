Количество авиарейсов между РФ и Чехией могут увеличиться - министр
19:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Чехия в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили возможность увеличения количества авиарейсов между странами, сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам комиссии.
"Важная тема, которую мы сегодня так обсудили, это дальнейшая проработка возможностей расширения провозных емкостей Прагой с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег по (наращиванию - прим. ТАСС) провозных частот для того, чтобы увеличить объемы перевозки", - сказал он.
Чехия традиционно является популярным направлением для российских туристов, в столицу Чехии летают крупнейшие российские авиакомпании.
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