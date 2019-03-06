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Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта

20:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта и пожелал молодому поколению девушек- летчиц с честью носить погоны.

Праздничный вечер в честь Международного женского дня проходит в среду в Центральном академическом театре Российской армии. Поздравляя женщин глава Минобороны обратил внимание, что в зале сидят курсантки Краснодарского летного училища. "Хотел бы пожелать нашему молодому поколению, чтобы они с честью и гордостью носили те погоны, которые дала им страна. И чтобы никогда не подводили своих родителей, особенно своих мам, которые очень переживают за вас", - сказал министр.

Он подчеркнул, что 8 марта для мужчин - это очередной повод поблагодарить женщин не только за то, что они воспитывают детей и заботятся о мужьях, но и за то, что они делают для страны и для всей планеты. "Поздравляя вас, мы не можем не вспомнить о тех, кто боролся с терроризмом в Сирии и победил его. Наших замечательных врачей и медсестер, которые провели там огромное количество операций, помогая мирному населению Сирии", - отметил глава Минобороны.

"С праздником весны и любви! Все будет хорошо", - добавил Шойгу.

После министра обороны женщин со сцены поздравили артисты театра и Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, а также Лев Лещенко, Зара, Петр Захаров, Григорий Лепс и другие артисты.

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