В Вашингтоне пройдет совет глав МИД стран НАТО
21:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.
"Министры иностранных дел примут участие в мероприятиях и проведут встречи в Вашингтоне, округе Колумбия, США, 3 и 4 апреля 2019 года под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в заявлении альянса. В нем отмечается, что мероприятия проведет госсекретарь США Майкл Помпео.
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