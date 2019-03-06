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НОВОСТИ

В Вашингтоне пройдет совет глав МИД стран НАТО

21:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

"Министры иностранных дел примут участие в мероприятиях и проведут встречи в Вашингтоне, округе Колумбия, США, 3 и 4 апреля 2019 года под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в заявлении альянса. В нем отмечается, что мероприятия проведет госсекретарь США Майкл Помпео.


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