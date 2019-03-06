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Штаб-квартира банковского агентства ЕС переведена в Париж

22:30 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по европейским делам при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо, госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше и временный председатель Европейского банковского агентства (EBA - European Banking Authority) Йо Свингедоу подписали в среду соглашение о переводе штаб-квартиры организации в Париж. Трансляция церемонии подписания велась в "Твиттере" ЕВА.

"После более чем восьми лет пребывания [EBA] в Лондоне Париж вскоре откроет свои двери для размещения агентства, которое начнет работать на своем новом месте в [деловом квартале Парижа] Дефанс с 3 июня, - отметил Свингедоу. - Париж сегодня является основным местом для финансовых рынков и важным центром для всех финансовых игроков и заинтересованных сторон в этом секторе благодаря его прочным связям с другими финансовыми центрами в Европе".


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