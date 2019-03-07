США решили наращивать наступательный потенциал, а не ПРО - СМИ
07:30 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства не в укрепление противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а в наращивание своего наступательного потенциала, в том числе в разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщил в среду журнал "Форин полиси", в распоряжение которого попал текст бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября.
В документе министерство просит у Конгресса США выделить Агентству по ПРО 9,4 млрд долларов по сравнению с 9,9 млрд долларов в прошлом году. При этом, по информации "Форин полиси", возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.
Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, Трамп заявил о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны страны.
Однако, как сообщили журналу его источники в Минобороны, бюджетный запрос "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже получили необходимое финансирование и не нуждаются в дополнительных средствах в ближайшее время.
Министерство обороны США также намерено приобрести несколько израильских систем ПВО "Железный купол" и просит у законодателей выделить на это 370 млн долларов.
Бюджетный запрос Пентагона будет опубликован в нынешнем месяце, отмечает издание.
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