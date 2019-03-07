В Университете Глазго найдена и уничтожена посылка с взрывным устройством - полиция

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго (Шотландия) находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта. Соответствующее заявление размещено в среду на официальном сайте полиции.

"Сотрудники контртеррористического командования, которые проводят расследование в связи с обнаружением трех небольших самодельных взрывных устройств, полученных в Лондоне вчера (5 марта), связывают эти случаи с обнаружением в Университете Глазго сегодня (6 марта) похожего устройства", - отмечается в сообщении.

По словам представителя контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Кларка Джаретта, "из-за схожести посылки, ее маркировки и типа устройства, которое было обнаружено в Глазго", полиция рассматривает данное устройство как связанное с тремя другими аналогичными устройствами, которые были обнаружены во вторник в конвертах в британской столице. Джаретт сообщил, что расследования произошедшего в Глазго и Лондоне "осуществляются в тандеме".

"Мы продолжаем отрабатывать несколько следственных версий, и одной из них является вероятность того, что посылки поступили из Ирландии. Однако мы по-прежнему придерживаемся непредубежденного мнения в отношении тех, кто может нести за это ответственность, и в отношении любой возможной мотивации", - подчеркнул он.

Утром во вторник конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами внутри были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал, и оба аэропорта, как и вокзал, продолжили работать в обычном режиме. В настоящий момент британские правоохранительные органы ведут расследование инцидентов совместно с полицией Ирландии, откуда предположительно были отправлены конверты.

Посылка в Университете Глазго была обнаружена в среду при сортировке почты в студенческом городке. Позднее полиция уничтожила этот подозрительный предмет контролируемым взрывом, при осуществлении которого никто не пострадал.