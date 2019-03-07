Более 30 ополченцев ранено и 6 погибло в Ираке из-за атаки ИГ - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шесть бойцов подразделения проправительственного ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на колонну ополченцев в регионе Махмур на севере страны. Об этом в четверг на странице в "Твиттере" сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Согласно его информации, 31 ополченец получил ранения в результате нападения боевиков. По данным телеканала "Ас- Сумария", все пострадавшие госпитализированы, информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Отмечается, что нападение было совершено на трассе Киркук - Туз-Хурмату.



