0
0
0
НОВОСТИ

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой - Минобороны

08:15 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-27 дежурных сил по ПВО перехватил над Балтикой разведывательный самолет Соединенных Штатов RC-135. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - отметили в ведомстве. Истребитель ВКС РФ, уточнили в министерстве, подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет- разведчик США RC-135".

После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 07.03.2019
Опрос: Мужчины планируют дарить цветы на 8 марта, а женщины хотят путевку на отдых
0
0
08:00 07.03.2019
Более 30 ополченцев ранено и 6 погибло в Ираке из-за атаки ИГ - СМИ
0
74
07:45 07.03.2019
В Университете Глазго найдена и уничтожена посылка с взрывным устройством - полиция
0
87
07:30 07.03.2019
США решили наращивать наступательный потенциал, а не ПРО - СМИ
0
90
22:30 06.03.2019
Штаб-квартира банковского агентства ЕС переведена в Париж
0
506
21:30 06.03.2019
В Вашингтоне пройдет совет глав МИД стран НАТО
0
556
20:30 06.03.2019
Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта
0
577
19:30 06.03.2019
Количество авиарейсов между РФ и Чехией могут увеличиться - министр
0
619
18:30 06.03.2019
Мадуро обвинил оппозицию и США в развязывании "нефтяной войны"
0
671
17:57 06.03.2019
Алюминиевая ассоциация провела мониторинг оценки соответствия посуды из алюминия
0
672

Возврат к списку