Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой - Минобороны
08:15 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель Су-27 дежурных сил по ПВО перехватил над Балтикой разведывательный самолет Соединенных Штатов RC-135. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - отметили в ведомстве. Истребитель ВКС РФ, уточнили в министерстве, подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет- разведчик США RC-135".
После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.
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