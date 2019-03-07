Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой - Минобороны

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-27 дежурных сил по ПВО перехватил над Балтикой разведывательный самолет Соединенных Штатов RC-135. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - отметили в ведомстве. Истребитель ВКС РФ, уточнили в министерстве, подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет- разведчик США RC-135".

После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.



