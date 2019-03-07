Опрос: Мужчины планируют дарить цветы на 8 марта, а женщины хотят путевку на отдых

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство мужчин в Международный женский день планируют подарить своим дамам цветы, парфюмерию или конфеты, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении ТАСС.

"В подарок к 8 марта две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%)",- говорится в сообщении ВЦИОМ.

В списке предполагаемых подарков также значатся мобильные гаджеты (9%), игрушки, одежда и обувь (по 4%), туристические путевки (3%) и книги (2%). При этом 7% опрошенных признались, что не планируют преподносить подарки в Международный женский день.

Вместе с тем, ожидания и желания прекрасной половины человечества относительно подарков на 8 марта заметно расходятся со взглядами мужчин. Так, наиболее предпочтительным подарком по случаю праздника большинство женщин назвали путевку на отдых.

"38% женщин хотели бы получить этот подарок к 8 марта, хотя только 3% мужчин планируют его подарить. Еще 36% респондентов хотели бы получить цветы. [Почти] четверть (23%) женщин были бы рады принять в подарок билет на концерт или в театр (30% среди 35-44-летних)", - свидетельствуют данные ВЦИОМ.

В топ желаемых подарков также входят подарочные сертификаты (23% среди всех опрошенных женщин, 35% среди 18-24-летних), мобильные телефоны и другие гаджеты (16%), бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%), автомобили (12%) и косметика (11%).